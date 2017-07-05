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Сирия: оппозиция проводит встречу с делегацией России в Астане
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    Сирия: оппозиция проводит встречу с делегацией России в Астане

    13:03  5 Июля 2017  /обновлено: 13:10  05 Июля 2017
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    Сирия: оппозиция проводит встречу с делегацией России в Астане

    Астана, 5 июля. Вооруженная сирийская оппозиция проводит встречу с делегацией России в Астане по урегулированию ситуации в САР.

    Вооруженную сирийскую оппозицию возглавляет Ахмед Берри. Противников действующего режима Сирии представляют на этой встрече члены группировок «Северного» и «Южного» фронтов.

    Они прибыли в отель «Риксос» в Астане, где проходит международная встреча по урегулированию ситуации Сирии, и кратко поприветствовали российских переговорщиков.

    Сирия: оппозиция проводит встречу с делегацией России в Астане

    Ранее стало известно, что представители оппозиции не будут подписывать очередное соглашение в рамках политического процесса сирийского урегулирования до тех пор, пока не будут выполнены их условия. Об этом заявил глава делегации Берри.

    Автор: Катерина Тимошенская
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