Сирия: оппозиция проводит встречу с делегацией России в Астане

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Астана, 5 июля. Вооруженная сирийская оппозиция проводит встречу с делегацией России в Астане по урегулированию ситуации в САР.

Вооруженную сирийскую оппозицию возглавляет Ахмед Берри. Противников действующего режима Сирии представляют на этой встрече члены группировок «Северного» и «Южного» фронтов.

Они прибыли в отель «Риксос» в Астане, где проходит международная встреча по урегулированию ситуации Сирии, и кратко поприветствовали российских переговорщиков.

Ранее стало известно, что представители оппозиции не будут подписывать очередное соглашение в рамках политического процесса сирийского урегулирования до тех пор, пока не будут выполнены их условия. Об этом заявил глава делегации Берри.