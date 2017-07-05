Сирия: оппозиция отказалась подписывать соглашение в Астане из-за Ирана

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Астана, 5 июля. По словам главы делегации сирийской «умеренной оппозиции» на межсирийских переговорах в Астане Ахмеда Берри, представители оппозиции не будут подписывать очередное соглашение в рамках политического процесса сирийского урегулирования до тех пор, пока не будут выполнены их условия.

«Во-первых, мы не можем подписать соглашение, в случае если Иран останется его гарантом, — заявил Берри для агентства Sputnik. — Во-вторых, мы еще ничего не подписали».

По словам Берри, делегация «умеренной оппозиции» прибыла в Астану для достижения «базовых целей» — достижения соглашения перемирия и работы над его продлением, а кроме того — для обсуждения судьбы тысяч пленных, взятых обеими сторонами в ходе конфликта. Берри назвал цифру в 70 тысяч мужчин и молодых людей и 13 тысяч женщин.