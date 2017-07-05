Тюменец попадет в тюрьму за убийство птицы

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Тюмень, 5 июля. Охотник из Тюмени подстрелил птицу, занесенную в Красную книгу.

Житель населенного пункта Ялуторовск Тюменской области в июне текущего года на реке Исеть подстрелил птицу, после чего свернул ей шею и отправился домой. Добычей охотника оказался орлан-белохвост.

Местные жители сообщили о выстрелах сотрудникам Госохотуправления, на берегу стрелка ожидали инспекторы. Орлан-белохвост занесен в Красную книгу России, охота на него запрещена. Птица считается объектом животного мира, находящимся под угрозой исчезновения. Жителю Тюменской области грозит срок до двух лет лишения свободы, пишет URA.ru.