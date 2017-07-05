Ирак: курдов попросили перенести референдум о самоопределении

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Багдад, 5 июля. Известный иракский шиитский религиозный деятель Моктада ас-Садр обратился к курдскому лидеру Масуду Барзани с просьбой отложить проведение намеченного на сентябрь референдума о самоопределении — а фактически, об отделении иракского Курдистана. В дальнейшем ас-Садр предлагает вовсе отменить референдум.

«Я прошу своего брата Масуда Барзани отложить референдум, особенно тогда, когда всего несколько шагов отделяет нас от освобождения Мосула, — заявил Моктада ас-Садр. — Ирак един и Ирак для всех один. Пока граждане любят свою нацию и не служат целям иностранных государств, никто из них не подвергнется дискриминации».

Напомним, совет старейшин в иракском Киркуке решил проводить референдум о выходе Курдистана из состава Ирака в сентябре. Премьер-министр Ирака Хайдер Абади объявил, что Багдад не намерен препятствовать стремлению курдов к самоопределению. С другой стороны, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал, что курды «заплатят огромную цену» за попытку создать отдельный Курдистан не территориях Ирака, Сирии и Турции.