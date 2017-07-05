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Что обсудят Путин и Трамп в пятницу: на повестке дня — Сирия и Украина
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    Что обсудят Путин и Трамп в пятницу: на повестке дня — Сирия и Украина

    12:57  5 Июля 2017
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    Что обсудят Путин и Трамп в пятницу: на повестке дня — Сирия и Украина

    Уже в эту пятницу 7 июля в Гамбурге пройдет первая встреча президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Диалог между ними состоится на полях саммита G20. Главной повесткой станут Сирия и Украина, отметили представители МИД РФ. О том, какие результаты принесет встреча Путина и Трампа, и о том, как она отразиться на ситуации в Сирии, — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

    По мнению руководителя Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковника в отставке Александра Жилина, встреча глав государств никак не отразиться на сирийском конфликте: американская сторона продолжит гнуть свою линию, используя террористов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*, арабское наименование — ДАИШ) как главное оружие в борьбе за мировое господство.

    «Безусловно, вопрос номер один — это использование терроризма Соединенными Штатами как инструмента и оружия Третьей мировой войны. Уже ни для кого не секрет, что Вашингтон использует отряды ИГИЛ как свои неструктурные подразделения для борьбы с Башаром Асадом, а также, соответственно, для борьбы с Россией. Причем США используют террор повсеместно: на Украине — в отношении Донбасса, в европейских странах — для их запугивания. Он везде. В условиях ядерного баланса сил это идеальное оружие. Конечно, Путин будет ставить этот вопрос».

    Пальмира, Сирия

    Военный эксперт отмечает, что диалог лидеров мировых держав мог бы принести свои плоды и благотворно повлиять на ситуацию в Сирии, но только в том случае, если бы Дональд Трамп имел в своих руках реальную власть. Однако президент Соединенных Штатов, считает Александр Жилин, попросту не сможет ничего сделать, так как он зависим от американских военных структур.

    «Трамп не управляет военной компонентой США, это совершенно очевидно. Он ничего не сможет сделать. По отношению к военной машине, которая запущена американцами и которая обслуживает глобальный капитал, лидер Штатов совершенно импотентен, он не может ею управлять. Если бы у Трампа был контроль над этой компонентой, он снял бы этот вопрос, и урегулирование было бы стопроцентно достигнуто».

    Эксперт приводит в пример авиаудар ВВС международной коалиции, которую возглавляют США, по сирийской авиабазе «Шайрат» в провинции Хомс 7 апреля этого года. Американский президент во время встречи с китайским лидером узнал о факте совершения атаки и, дабы не ударить в грязь лицом, был вынужден взять ответственность за случившееся на себя.

    Дональд Трамп

    Таким образом, сотрудничество Вашингтона и Москвы в Сирии невозможно ни по каким вопросам, уверен эксперт, так как США озабочены только своими амбициями. Позиции сторон по ситуации в САР принципиально расходятся: если Россия настаивает на целостности и единстве независимой арабской республики, то Штаты, напротив, используют любые инструменты с целью дестабилизировать ситуацию в Сирии.

    «У США совершенно другие задачи. Американцы используют принцип — чем хуже, тем лучше, разделяй и властвуй. Зачем им что-то урегулировать? Любая стабилизация будет рассматриваться мировой общественностью как победа России».

    Подтверждением тому являются новые обвинения американской стороны, которая утверждает, что Башар Асад якобы готовится провести новую химическую атаку в Сирии. Тем самым США заранее пытаются оправдать рост своего контингента в САР и возможные новые удары по военным объектам правительственных сил арабской республики. Кроме того, поддерживая курдов, которые захватывают территории на севере Сирии, Вашингтон рассчитывает увеличить свою зону влияния в данном ближневосточном регионе, что способствует ослаблению и разделению страны.

    Поддерживая курдов, США рассчитывают увеличить свою зону влияния в САР

    Грядущая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа имеет важнейшее значение для решения других насущных вопросов, однако урегулировать какие-либо проблемы, касающиеся сирийского кризиса, в рамках этого диалога не удастся, уверен Александр Жилин. 

    «Эта встреча важна с точки зрения взаимоотношений, экономики. Но вот конкретно по Сирии — нет. Единственное, что Путин, скорее всего, очень убедительно объяснит, что их с Трампом преследуют одни и те же враги — это финансовые глобальные спекулянты».

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    #владимир путин #дональд трамп #россия #сша #сирия #иг #игил #башар асад
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