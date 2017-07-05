Путин 5 июля проведет встречу с Жириновским

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Москва, 5 июля. Президент России Владимир Путин в среду, 5 июля, встретится с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал о графике президента в ближайшее время, в частности, он упомянул планы Путина на 5 июля.

«Сегодня также президент продолжит серию встреч с руководителями парламентских фракций, — констатировал пресс-секретарь президента России. — Сегодня будет день ЛДПР, встреча с Жириновским».

Ранее, в конце июня, Жириновский объяснил, почему конгрессмены США могли выдвинуть предложение о выходе страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.