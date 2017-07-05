Песков предостерег страны мира от резких шагов в ситуации вокруг КНДР

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Москва, 5 июля. В ситуации вокруг КНДР необходимо воздержаться от резких шагов, которые могут привести к эскалации конфликта, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин после переговоров с главой КНР Си Цзиньпином заявил накануне, что обе страны договорились продвигать совместную инициативу по урегулированию кризиса вокруг КНДР. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, речь идет о сбалансированной политической линии.

«Речь идет о последовательной позиции двух сторон, которые не скрывают своей обеспокоенности, но вместе с тем, которые последовательно продолжают сбалансированную, аккуратную линию. Призываю всех остерегаться резких шагов, которые могут напротив привести к новой эскалации», — пояснил пресс-секретарь российского президента.

Напомним, что Пхеньян испытал 4 июня межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-14», которая упала всего в 300 км от японского побережья. В КНДР объявили пуск ракеты успешным, однако японские и корейские власти осудили эти испытания, поскольку они нарушают резолюции Совбеза ООН и угрожают международной безопасности.