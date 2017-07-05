Песков прокомментировал подготовку визита короля Саудовской Аравии в Россию

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Москва, 5 июля. Дата визита короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда в Россию в настоящее время не определена, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, известна ли дата визита в Россию короля Саудовской Аравии. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее отметил, что Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд получил приглашение из Москвы.

«Нет, пока нет», — констатировал Песков.

Ранее Россию с официальным визитом посетил председатель КНР Си Цзиньпин.