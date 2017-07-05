Путин встретится с членами Совбеза в преддверии саммита G20

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Москва, 5 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин в среду возможно проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в преддверии саммита «Большой двадцатки».

«Возможно также сегодня президент проведет оперативное совещание с постоянными членами совбеза накануне завтрашнего вечернего вылета в Гамбург для участия в саммите «двадцатки», — отметил представитель Кремля в интервью журналистам.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин озвучит на саммите G20 в Гамбурге ряд интересных соображений по вопросу борьбы с терроризмом