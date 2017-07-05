Сирия сегодня: Асад — мишень для США, перемирие в Идлибе, оппозиция в Астане, «Адмирал Эссен» отстрелялся по ИГ

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Сирия сегодня, 5 июня. Сирия — мишень для США, почти 2000 населенных пунктов присоединились к перемирию, вооруженная оппозиция присоединилась к «Астане-5», фрегат «Адмирал Эссен» выполнил задачи по борьбе с ИГ*.

Сирия — мишень для США

Публицист Дмитрий Киселев предупредил, что звучащие из Вашингтона перемежающиеся угрозами утверждения, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит «новую» атаку с применением химического оружия, создают опасный прецедент. Не исключено, что боевики так называемой вооруженной оппозиции, у которых, в отличие от официального Дамаска, химоружие осталось, воспользуются возможностью «подставить» Асада, чтобы натравить на него американскую военную машину.

«Террористы поняли, что имитацией химатаки якобы по приказу Асада можно втягивать в войну на своей стороне саму (Соединенные Штаты) Америку, ведь (президент США Дональд) Трамп в этом смысле легок на подъем, — предупредил публицист. — А, возможно, и сам Вашингтон по неформальным каналам готов попросить разношерстных боевиков в Сирии о «голевой передаче». Хороший пас — и можно нажимать на кнопку ракетного пуска».

Ранее о мощной военной группировке, которую Соединенные Штаты сосредоточили и привели в полную боевую готовность у берегов Сирии, сообщало Федеральное агентство новостей.

Сирийские города присоединяются к перемирию

К режиму прекращения огня в Сирии присоединяются все новые населенные пункты — как деревни, так и небольшие города. Так, Минобороны России сообщает о присоединении к перемирию 125 населенных пунктов в Сирии в провинциях Идлиб и Хама.

«В течение суток подписано 125 соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий в провинциях Идлиб и Хама», — сообщили в пресс-службе оборонного ведомства РФ.

Источник в Минобороны добавил, что общее количество населенных пунктов, присоединившихся к перемирию в Сирии, достигло 1996.

Также сообщается, что за минувшие сутки было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня в Сирии — один инцидент со стрельбой имел место в провинциях Латакия и четыре аналогичных инцидента — в провинции Дамаск, уточнили в Минобороны РФ.

Вооруженная сирийская оппозиция вступила в «Астану-5»

Представители вооруженной сирийской оппозиции согласились вступить в переговорный процесс второго дня пятого раунда переговоров по межсирийскому урегулированию, который проходит в столице Казахстана Астане. Об этом заявил глава пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

По словам Жайнакова, а частности, за стол переговоров согласились сесть представители так называемых Северного и Южного фронтов.

Ожидается, что в пленарном заседании, которое запланировано на 13.00 по московскому времени (16.00 по местному времени), примут участие все делегации, в том числе делегация вооруженной оппозиции, а также наблюдатели. По данным источников, в ходе переговоров пойдет речь о контроле над обеспечением режима перемирия в четырех зонах деэскалации.

Ранее три страны-гаранта сирийского урегулирования — Россия, Турция и Иран — подписали меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии. Эти зоны предлагается создать в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама, на севере провинции Хомс, в Восточной Гуте под Дамаском и на юге страны — в провинциях Даръа и Кунейтра. Там будет объявлено перемирие и туда доставят гуманитарную помощь. Ранее также стало известно, что некоторые оппозиционные группировки готовы начать процесс освобождения удерживаемых лиц и военнопленных.

Фрегат «Адмирал Эссен» выполнил задачи по борьбе с ИГ

Фрегат Черноморского флота России «Адмирал Эссен» вернулся в родной Севастополь после выполнения боевых задач у берегов Сирии по борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ*).

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, в среду в Севастополе прошла торжественная церемония встречи фрегата «Адмирал Эссен».

Ранее сообщалось, что фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», а также подводная лодка «Краснодар», находясь у берегов Сирии, осуществили пуски шести крылатых ракет класса «Калибр» по позициям боевиков «Исламского государства»*.

* Организация запрещена на территории РФ.