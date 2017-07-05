Песков: Рабочий диалог Путина с Трампом жизненно необходим для всего мира

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Москва, 5 июля. В Кремле ждут установления рабочего диалога между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на первой встрече лидеров России и США, которая состоится в Гамбурге 7 июля. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данные переговоры жизненно необходимы.

«Это первая встреча, первое знакомство двух президентов, главное в этой встрече это», — сообщил Песков.

По его словам, рабочий диалог между Путиным и Трампом жизненно необходим для всего мира в плане «повышения эффективности решения критической массы конфликтов», которая ежедневно растет. Москва ожидает, что атмосфера встречи будет рабочей.