Путин получил доклад Минобороны РФ о запуске ракеты КНДР — Песков

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Москва, 5 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские военные доложили о пуске баллистической ракеты КНДР главе государства Владимиру Путину, а также о том, какая именно это была ракета.

Так, отвечая на вопрос, доложило ли российскому лидеру Минобороны РФ о том, какая ракета была запущена Северной Кореей, представитель Кремля сказал: «Доложило. Безусловно, доложило».

При этом Песков не стал озвучивать эту информацию журналистам, подчеркнув, что этим должны заниматься только эксперты.

В минувший вторник стало известно, что по указу Ким Чен Ына КНДР произвела пуск баллистической ракеты. В связи с этим в среду состоится встреча Совета Безопасности ООН.