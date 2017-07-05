Песков рассказал о формате переговоров Путина и Трампа

В Избранное

Москва, 5 июля. Президент России Владимир Путин проведет полноформатную встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом, однако она будет ограничена по времени из-за мероприятий саммита G20. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что речь идет о полноформатной встрече Путина и Трампа, однако ее ограничение по времени будет неизбежно в силу того, что она пройдет «на полях» саммита.

Поэтому Путин вряд ли сможет полностью изложить свое понимание относительно «предтечи и причин той ситуации и той гражданской войны, которая возникла на Украине», рассказал Песков журналистам.