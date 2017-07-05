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Песков рассказал о формате переговоров Путина и Трампа
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    Песков рассказал о формате переговоров Путина и Трампа

    12:42  5 Июля 2017
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    Песков рассказал о формате переговоров Путина и Трампа

    Москва, 5 июля. Президент России Владимир Путин проведет полноформатную встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом, однако она будет ограничена по времени из-за мероприятий саммита G20. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

    Представитель Кремля подчеркнул, что речь идет о полноформатной встрече Путина и Трампа, однако ее ограничение по времени будет неизбежно в силу того, что она пройдет «на полях» саммита. 

    Поэтому Путин вряд ли сможет полностью изложить свое понимание относительно «предтечи и причин той ситуации и той гражданской войны, которая возникла на Украине», рассказал Песков журналистам. 

    Автор: Владимир Багров
    #путин #g20 #трамп #песков
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        Песков рассказал о формате переговоров Путина и Трампа

        12:42 5 Июля 2017 54
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