Песков рассказал, как в Кремле относятся к соцопросам

В Избранное

Москва, 5 июля. В Кремле принимают во внимание данные социологических опросов, но они не являются решающими при определении политики. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обнародованные в среду утром итоги опроса «Левада-центра».

По его словам, итоги опросов в Кремле видели, однако не знакомы конкретно с материалами опроса. Песков также подчеркнул, что результаты разных социологических опросов, естественно, принимаются во внимание, правда, с известными скидками.

«Ни один из этих опросов не может играть решающую роль при определении настоящей картины и положения вещей», — добавил пресс-секретарь президента России.

Напомним, ранее стало известно, что большинство россиян хотят, чтобы Владимир Путин оставался президентом России после выборов 2018 года.