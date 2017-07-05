Путин обсудит с Трампом меры для прекращения провокаций ВСУ в Донбассе — Песков

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Москва, 5 июля. Президент России Владимир Путин во время встречи с главой США Дональдом Трампом заявит о безальтернативности минских договоренностей и необходимости прекращения провокаций украинских силовиков в Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что встреча лидеров государств «на полях» саммита G20 будет ограничена по времени, поэтому у Путина вряд ли появится возможность полностью изложить коллеге понимание причин конфликта в Донбассе.

Однако у российского президента будет хорошая возможность напомнить о позиции Москвы. А именно о безальтернативности минских соглашений и важности их выполнения, а также о необходимости прекращения «провокаций, которые, к сожалению, имеют место со стороны Вооруженных сил Украины», подчеркнул Песков.