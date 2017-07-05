Путин выразил соболезнования родным и близким Гранина

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Москва, 5 июля. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося на 99-м году жизни писателя Даниила Гранина, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков констатировал, что в связи с утратой Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Гранина.

«Он преданно, подвижнически служил Отечеству, общественному благу, искренне, всем сердцем болел за Россию и ее будущее, — цитируют послание президента в Кремле. — Был настоящим центром притяжения и безусловным нравственным ориентиром людей самых разных взглядов».

Известный писатель скончался накануне. Особое внимание в своих работах Гранин посвятил развитию научно-технического творчества, а также теме Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отметил, что великий прозаик обладал неординарным стилем и авторитетным мнением.