Песков: Россия и Китай не обсуждали с США урегулирование на Корейском полуострове

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Москва, 5 июля. На данный момент Москва и Пекин не обсуждали с Вашингтоном свои предложения по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Об отсутствии контактов с США по данному направлению рассказал в ходе брифинга в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Насколько я знаю, нет, ведутся контакты в Совбезе ООН по этой проблематике, — сообщил официальный представитель Кремля. — Вы помните вчерашнее совместное заявление министров иностранных дел России и Китая по Северокорейской ядерной проблеме. Пока, естественно, это только вчера было принято».

Напомним, в настоящее время вокруг Корейского полуострова сложилась крайне напряженная обстановка в связи с не прекращающимися ракетными испытаниями в Северной Корее. С начала года КНДР неоднократно запускала в рамках испытаний баллистические ракеты по направлению к Японии, подчеркивая, что располагает ядерным арсеналом, который может быть доставлен этими ракетами. В ответ президент Дональд Трамп объявил, что «эра стратегического терпения США в отношении Северной Кореи закончилась» и вскоре последуют решительные меры.