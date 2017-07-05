Путин и Трамп могут обсудить урегулирование в Сирии и процесс в Астане «на полях» G20
Москва, 5 июля. Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обсудят перспективы внутрисирийского урегулирования и астанинский процесс. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря, что касается Сирии, Путин и Трамп, скорее всего, обсудят сирийское урегулирование и процесс в Астане.
«Наверное, вопросы взаимодействия Москвы и Вашингтона, возможно, и в случае готовности на это со стороны США в интересах продолжения совместной борьбы с терроризмом», — подчеркнул Песков.
Помимо этого, добавил Песков, главы стран обсудят перспективы внутрисирийского регулирования.
Напомним, встреча глав РФ и США пройдет 7 июля «на полях» саммита «двадцатки» в Гамбурге.