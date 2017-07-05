Кремль будет внимательно следить за визитом Трампа в Польшу — Песков

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Москва, 5 июля. Кремль отслеживает новости из Восточной Европы по поводу визита американского лидера в Польшу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сегодня вечером президент США Дональд Трамп прибудет в Польшу, чтобы принять участие в саммите стран Трехморья, а затем отправится в Гамбург на саммит «Большой двадцатки», где состоится встреча с Владимиром Путиным. По словам спикера Кремля, Москва следит за визитом Трампа в Восточную Европу.

«Безусловно, мы с вниманием относимся к тем новостям, которые поступают из Восточной Европы. С учетом того, что в Гамбурге запланирована двусторонняя встреча президентов России и США», — сказал Песков.

Напомним, что 7-8 июля в немецком Гамбурге состоится саммит стран «Группы 20», в которой примет участие президент России Владимир Путин. Ранее в Кремле и в Белом доме подтвердили встречу российского и американского лидеров, в ходе которой будут обсуждаться ключевые вопросы повестки дня — Сирия и Украина, а также тема стратегической безопасности.