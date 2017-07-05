ДНР: ВСУ 26 раз нарушили режим тишины за сутки

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Донецк, 5 июля. Украинские силовики за последние сутки 26 раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике, сообщили военные источники в регионе.

За последние сутки ВСУ атаковали 10 населенных пунктов ДНР. Украинские силовики выпустили 14 танковых снарядов, 8 мин калибром 120 мм, а также 3 мины калибром 82 мм.

Всего киевские военнослужащие за прошедшие сутки 26 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы ВСУ были зафиксированы на донецком, горловском и мариупольском направлениях.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины четыре раза за прошедший день нарушили режим тишины, обстреляв населенные пункты Луганской народной республики.