Медведев рассказал о самом главном в наследии Гранина

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Москва, 5 июля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной писателя Даниила Гранина. Посвященный Гранину пост был опубликован на странице Медведева в Facebook.

«Пройдя сквозь эпохи, Даниил Александрович оставил нам честные истории о человеке и времени. Он писал о таких вещах, которые тяжело вспоминать, но невозможно не помнить. Но самое главное в наследии Гранина – он оставил нам свой секрет милосердия», — написал Медведев.

По мнению премьер-министра, прозаик раскрыл читателям смысл таких понятий, как совесть и гуманизм. В заключение Медведев выразил искренние соболезнования близким Гранина и всем, кто его любил, передает «Вечерняя Москва».

Писатель, сценарист и почетный гражданин Санкт-Петербурга Даниил Гранин скончался в ночь на 5 июля на 99-м году жизни. Ранее соболезнования в связи со смертью литератора выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметивший талант и неординарный стиль Гранина.