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Сирия, 5 июля. Новая партия американского вооружения прибыла в Ракку. ВКС РФ и ВВС Сирии уничтожили командный пункт радикалов в Дейр эз-Зоре. Курды несут потери в результате атаки смертника ИГИЛ* в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии уничтожили командный пункт радикалов, а также десятки боевиков ИГ в окрестностях Дейр эз-Зора.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли семерых бойцов вблизи населенного пункта Харб Нафса к югу от Хамы; нейтрализовали троих исламистов и «шахид-мобиль» ИГ в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство» (ИГИЛ): организовало атаку смертника в Ракке.

Сирийская свободная армия** (ССА): ведет обстрел позиций курдов близ городов Африн и Тель Рифаат в северной части провинции Алеппо.

Курды: получили новую партию американского оружия и боеприпасов в Ракке; потеряли семерых бойцов в результате атаки смертника на юге города Ракка.

Международная коалиция: наносит авиаудары в районе города Абу Кемаль к юго-востоку от Дейр эз-Зора; проводит бомбардировки в Ракке.

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо накануне была полностью зачищена от отрядов «Исламского государства»*. Данные территории находились под контролем террористов ИГ более двух лет. Напомним, на прошлой неделе войска Национальных сил обороны****** (NDF) совместно со спецотрядом сирийской армии «Тигры» замкнули в кольцо силы ИГ, соединившись на трассе Итрия — Ресафа. В результате боевики были вынуждены сдать свои позиции.

В ближайшее время союзные правительственные войска готовятся начать наступление на опорные пункты радикалов ИГ, расположенные в восточной части провинции Хама в районе ключевого города Акербат.

Между тем турецкая армия и радикалы Сирийской свободной армии (ССА) продолжают вести артиллерийские обстрелы укрепленных пунктов «демократических сил»**** (SDF) вблизи городов Африн и Тель Рифаат, находящихся на линии соприкосновения сторон на севере провинции. Об этом сообщает военный источник в Twitter (khaleedalkhteb).

Провинция Дейр эз-Зор

«Исламское государство» несет значительные потери в результате авианалетов со стороны ВКС РФ и ВВС Сирии в административном центре региона. Российские и сирийские военные самолеты нанесли серию авиаударов по штаб-квартирам ИГ на окраинах районов Хувейка, Аль-Хамидия и Аль-Багилия. Ливанское информационное агентство Al Masdar News передает, что были уничтожены десятки террористов ИГИЛ, а также крупнейший командный пункт радикалов. Кроме того, в ходе наземных операций войска Сирийской арабской армии (САА) ликвидировали по меньшей мере троих исламистов и заминированный автомобиль ИГ.

Тем не менее отряды ИГИЛ из Ракки и Мосула продолжают прибывать в столицу провинции. Согласно местному военному источнику AMN, в Дейр эз-Зоре в последнее время отмечается большой приток боевиков.

Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки также интенсифицировала удары в юго-восточной части региона в районе города Абу Кемаль. Никаких сведений о нанесенном радикалам уроне не поступало.

Провинция Идлиб

В северо-западной части провинции Идлиб вновь произошел теракт. Как сообщает новостной портал Al Masdar News, в результате взрыва заминированного автомобиля как минимум восемь мирных жителей были убиты, еще 20 человек получили ранения.

По данным местного источника AMN, большинство убитых принадлежали к числу боевиков коалиции «Тахрир Аш-Шам», которая контролирует большую часть территорий региона. Предполагается, что взрыв был организован исламистами антиправительственной группировки «Ахрар Аш-Шам», которая уже долгое время ведет междоусобную борьбу с «Тахрир Аш-Шам». Вооруженный конфликт между формированиями вооруженной оппозиции вспыхнул после того, как радикалы потерпели поражение в битве за Алеппо.

Кроме того, в провинции действуют более сотни «спящих ячеек» «Исламского государства», которые время от времени совершают военные операции в тылу врага.

Провинция Ракка

Соединенные Штаты продолжают поставлять вооружение Сирийской демократической армии (SDF). Новая партия американского оружия и боеприпасов сегодня прибыла в Ракку, передает Twitter-канал (e_sklt).

Западная коалиция также оказывает поддержку наступлению курдов с воздуха, проводя бомбардировки в административном центре провинции. Как сообщает информационный портал Baladi News, в результате воздушной атаки в районах Аль-Баду и Ад-Дирайя погибли шестеро гражданских лиц. О потерях со стороны боевиков ИГ не сообщается.

Террористы «Исламского государства» оказывают ожесточенное сопротивление курдским подразделениям. Так, в результате очередной атаки смертника ИГ к югу от столицы региона были убиты семеро курдских бойцов, еще трое получили ранения.

Провинция Хама

После полного освобождения провинции Алеппо силы NDF и Сирийской арабской армии (САА) активизируют боевые действия в восточной части Хамы. Агентство новостей Al Masdar News сообщает, что «Соколы пустыни» начнут наступление к востоку от города Саламия в ближайшие дни. Основной целью правительственных войск и их союзников является освобождение города Акербат, в районе которого сконцентрированы большие запасы сил «Исламского государства», нередко совершающие нападения на опорные пункты САА близ Пальмиры.

К югу от Хамы продолжились бои между исламистами вооруженной оппозиции и проправительственными подразделениями. Оппозиционный военный источник в Twitter (AdeebHeaven) передает, что боевикам удалось отбить атаку союзников САА вблизи населенного пункта Харб Нафса. Кроме того, в столкновениях были убиты несколько бойцов проасадовских войск.

Ирак

Иракские вооруженные силы спасли 22 мирных жителя, которые находились под обломками дома в Старом городе в Западном Мосуле. Большинство из них — женщины и дети. Известно, что здание было разрушено в результате ракетного обстрела со стороны радикалов «Исламского государства».

Бои в последнем оставшемся в оккупации районе все еще продолжаются. Солдаты иракской армии нейтрализовали восьмерых боевиков, пытающихся покинуть Старый город, а также предотвратили теракт с участием террориста-смертника. Об этом сообщает информагентство Iraqi News.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)