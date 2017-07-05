Разогнать, уволить: промокший под дождем Жириновский обрушился на Мосгидромет
Москва, 5 июля. Глава ЛДПР Владимир Жириновский настаивает на роспуске Мосгидрометцентра, который не сообщил о скором ливне, из-за чего политик промок до нитки, причем впервые в своей жизни.
Жириновский заявил, что в «страшном дожде», который прошел в Москве накануне, впервые в жизни промок до нитки.
«Хорошо, у меня запасной костюм, туфли — полностью я все сменил и переоделся», — поделился политик.
Вместе с тем, Жириновский похвалил МЧС за совершенствование системы предупреждений, когда сообщения о ливнях и штормовом ветре появлялись заблаговременно.
Что касается Мосгидромета, то к нему у Жириновского претензии. По словам политика, он сам видел черную тучу, подходившую к Москве, сообщает Regnum.
«Но откройте окно, вы, чиновники Росгидромета, чего вы не предупредите, что через 20 минут начнется сильный ливень? Он начался! Мы знаем, что он начнется, с зонтами выходим, а Гидромет идет обедать! Разогнать Мосгидромет! Разогнать! Уволить!» — призвал глава ЛДПР.
Жириновский предположил, что пока обычные люди смотрят в окно, в небо, сотрудники Мосгидромета «в подвале сидят».