Разогнать, уволить: промокший под дождем Жириновский обрушился на Мосгидромет 

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Москва, 5 июля. Глава ЛДПР Владимир Жириновский настаивает на роспуске Мосгидрометцентра, который не сообщил о скором ливне, из-за чего политик промок до нитки, причем впервые в своей жизни.

Жириновский заявил, что в «страшном дожде», который прошел в Москве накануне, впервые в жизни промок до нитки.

«Хорошо, у меня запасной костюм, туфли — полностью я все сменил и переоделся», — поделился политик.

Вместе с тем, Жириновский похвалил МЧС за совершенствование системы предупреждений, когда сообщения о ливнях и штормовом ветре появлялись заблаговременно.

Что касается Мосгидромета, то к нему у Жириновского претензии. По словам политика, он сам видел черную тучу, подходившую к Москве, сообщает Regnum.

«Но откройте окно, вы, чиновники Росгидромета, чего вы не предупредите, что через 20 минут начнется сильный ливень? Он начался! Мы знаем, что он начнется, с зонтами выходим, а Гидромет идет обедать! Разогнать Мосгидромет! Разогнать! Уволить!» — призвал глава ЛДПР.

Жириновский предположил, что пока обычные люди смотрят в окно, в небо, сотрудники Мосгидромета «в подвале сидят».