Песков назвал «политологическими упражнениями» слухи о планах Трампа на «новую Европу»

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Москва, 5 июля. Заявления экспертов о стремлении Трампа получить влияние в Восточной Европе являются не более чем политологическими упражнениями. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Кремль внимательно следит за визитом Трампа в Восточную Европу — как ожидается, в среду вечером он прибудет в Польшу, в четверг примет участие в официальных мероприятиях, а также в саммите глав стран Трехморья. Из Польши Трамп отправится в Гамбург на саммит G20.

Эксперты расценили действия Трампа как попытку получить влияние над восточным блоком — новой Европой. Песков сообщил, что и за этими комментариями в Кремле тоже следят.