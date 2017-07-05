Бомжа, убившего семейную пару из-за щенка, будут судить в Челябинске

В Избранное

Челябинск, 5 июля. Уголовное дело об убийстве супругов мужчиной без определенного места жительства направлено в Челябинский областной суд. По данным следствия, причиной убийства стал щенок.

Как следует из материалов дела, в декабре 41-летний мужчина без определенного места жительства убил семейную пару в городе Златоуст. Бомж предложил женщине обменять щенка на алкоголь, однако та отказалась. Тогда мужчина убил щенка. Это вызвало возмущение женщины, ее поддержал и супруг. Бомж настолько распалился в ходе конфликта, что выхватил нож и нанес мужу и жене удары в шею и грудь.

После совершения преступления бомж пришел в полицию с чистосердечным признанием. Как сообщает URA.Ru, мужчина состоит на учете у психиатра, поскольку страдает органическим расстройством личности. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.105 УК РФ и направлено в суд.