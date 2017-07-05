Порошенко заявил о надежде на «честное правосудие» для виновных в крушении MH17

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Киев, 5 июля. Украинский глава Петр Порошенко пообещал максимальную помощь Амстердаму для наказания виновных в автокатастрофе в июле 2014 года малайзийского Boeing под Донецком. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, Киев сделает все возможное для оказания помощи Нидерландам.

«Украина будет максимально способствовать и оказывать помощь Нидерландам для скорейшего наказания виновных», — отметил он.

Порошенко также выразил надежду на то, что нидерландское правосудие будет беспристрастным и объективным.

Ранее стало известно, что суд по делу о крушении под Донецком три года назад малайзийского лайнера Boeing пройдет в Нидерландах.

Напомним, Boeing 777, следовавший рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. На борту находилось 298 пассажиров.