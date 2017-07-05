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Конгрессменам США пригрозили сокращением зарплаты за задержку утверждения бюджета
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    Конгрессменам США пригрозили сокращением зарплаты за задержку утверждения бюджета

    12:10  5 Июля 2017
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    Конгрессменам США пригрозили сокращением зарплаты за задержку утверждения бюджета

    Вашингтон, 5 июля. В Конгресс США внесен законопроект, который предполагает финансовые санкции для членов парламента за задержку утверждения бюджета.

    Парламент США по-прежнему не утвердил бюджет на 2018 финансовый год, хотя он начнется уже 30 сентября. В связи с этим появилось предложение штрафовать конгрессменов за подобные задержки.

    Предполагается, что за промедление рабочего процесса конгрессменам США грозит штраф до одного доллара.

    Конгрессменам США пригрозили сокращением зарплаты за задержку утверждения бюджета

    Автором инициативы стал член конгресса от Республиканской партии Грег Джианфорте. Он также отметил, что, если проблема сохранится, то к 2020 году можно фактически лишать политиков зарплаты.

    «Каждый член палаты должен получать годовой оклад в размере, равном одному доллару», — цитирует его RT.

    Ранее на рассмотрение конгресса США был внесен законопроект о защите американских военнослужащих от «российской пропаганды».

    Автор: Алексей Громов
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