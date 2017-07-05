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Ирак: массированная атака ИГ отбита ополчением на границе с Сирией
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    Ирак: массированная атака ИГ отбита ополчением на границе с Сирией

    12:26  5 Июля 2017
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    Ирак: массированная атака ИГ отбита ополчением на границе с Сирией

    Багдад, 5 июля. По сообщениям иракских источников, отряды иракского шиитского ополчения сумели отразить массированную атаку террористов «Исламского государства»* (террористическая группировка запрещена на территории РФ) неподалеку от сирийской границы. 

    Как сообщает агентство Al Masdar, террористы ИГ* атаковали отряды шиитского ополчения через границу. Атака близ населенного пункта Таль Саффук велась с трех направлений с использованием большого количества моторизированной пехоты, использующей пикапы Toyota, а также оружия огневой поддержки. Бойцам иракского ополчения удалось разгромить противника.

    Ирак: массированная атака ИГ отбита ополчением на границе с Сирией

    Согласно заявлению представителей шиитского ополчения, на поле боя террористы ИГ оставили более сотни убитых, 15 пикапов, оснащенных различным вооружением — зенитными пушками калибра 23 мм и тяжелыми пулеметами, пять мотоциклов и два миномета. В результате столкновения террористы были вынуждены в спешке отступить.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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