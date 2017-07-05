Ирак: массированная атака ИГ отбита ополчением на границе с Сирией

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Багдад, 5 июля. По сообщениям иракских источников, отряды иракского шиитского ополчения сумели отразить массированную атаку террористов «Исламского государства»* (террористическая группировка запрещена на территории РФ) неподалеку от сирийской границы.

Как сообщает агентство Al Masdar, террористы ИГ* атаковали отряды шиитского ополчения через границу. Атака близ населенного пункта Таль Саффук велась с трех направлений с использованием большого количества моторизированной пехоты, использующей пикапы Toyota, а также оружия огневой поддержки. Бойцам иракского ополчения удалось разгромить противника.

Согласно заявлению представителей шиитского ополчения, на поле боя террористы ИГ оставили более сотни убитых, 15 пикапов, оснащенных различным вооружением — зенитными пушками калибра 23 мм и тяжелыми пулеметами, пять мотоциклов и два миномета. В результате столкновения террористы были вынуждены в спешке отступить.

* Организация запрещена на территории РФ.