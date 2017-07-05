 Петербуржцев приглашают на бесплатную выставку погибшей при теракте в метро художницы

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Санкт-Петербург, 5 июля. Выставка кукол Ирины Медянцевой, погибшей при теракте в петербургском метро, открылась в детской библиотеке имени Пушкина. Вход на выставку «Фея кукол» свободный.

В открытии выставки участвовали супруг Медянцевой Александр и дочь Юлия, которая продолжает дело матери и ведет занятия у ее учеников. Еще одна дочь Ирины Алена находится в отъезде.

Посетители выставки увидят 18 авторских кукол — часть из них из семейной коллекции, остальные одолжили у коллекционеров в других городах. Мероприятие продлится до 2 сентября, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».