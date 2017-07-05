Обходной путь Порошенко: на что идет Киев, чтобы выбить себе пятый транш МВФ

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Международный валютный фонд (МВФ) отложил отправку Украине пятого транша. Официальная причина задержки — украинские власти не успели провести необходимые реформы. В частности, до сих пор не открыт рынок продажи земли сельскохозяйственного назначения. Подробнее о том, как будет развиваться ситуация, — в материале Федерального агентства новостей.

Как заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, Верховная рада не успеет до летних парламентских каникул выполнить обязательное условие МВФ — принять законопроект по земельной реформе. В фонде пожали плечами и отложили транш до конца года. Транш, на минуточку, составляет почти два миллиарда долларов.

Киев подает земельную реформу как попытку передать неэффективные госпредприятия в частное управление. Правительство хочет выставить на торги около 10,5 миллионов гектаров, которые находятся в государственной собственности.

Земельное требование МВФ встретило жесткое противодействие на самой Украине. Депутаты даже ввели мораторий на продажу земли, который действует до конца этого года.

«Власти Украины пытались решить задачу через Верховный совет — принять земельную реформу и отменить мораторий. Но настроения в парламенте и обществе такие, что этот закон провести невозможно, ни при каких раскладах. Все думают о выборах, а депутатов предупредили: всех, кто будет голосовать за реформу, просто поубивают. Это вопрос даже не денег, а собственной судьбы политика, его партии. На этом даже некоторые стали зарабатывать политический капитал», — комментирует для ФАН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По его словам, Порошенко понимает, что отвечать за кредиты нечем: экономики нет, за честное слово никто денег не даст. В МВФ уперлись и ставят перед Киевом задачу земельной реформы.

«Поэтому сейчас в Киеве задумали хитрый план: решить задачу руками Конституционного суда Украины. Но сначала надо сломать сопротивление: большинство конституционных судей были назначены еще во времена предыдущей власти. Это принципиальные и грамотные люди, которые понимают, что такое решение сродни смертному приговору. И категорически отказываются принимать земельную реформу. Поэтому Порошенко пошел другим путем и на днях принял в первом чтении закон о конституционном суде. Его суть в том, чтобы поменять состав судей и набрать туда негодяев к осени», — продолжает собеседник ФАН.

Они и выполнят план власти — признать закон о моратории неконституционным. Логика такая: по общим правилам нельзя ограничивать право собственности.

«Оно состоит из трех частей: вы владеете, пользуетесь и распоряжаетесь. Вы можете владеть землей, сеять на ней урожай — но не продать. А это определенные ограничения. Роль судей — сказать, что это не соответствует конституции и к концу года решить задачу. Но с МВФ и эта афера может не пройти. К осени события будут совершенно иного порядка. К тому же в МВФ уже верили Порошенко на честное слово перед Новым годом. И зря: у киевские власти давно занимаются мелкими вещами вроде «кинуть» другую сторону, обмануть», — говорит Олейник.

Но в МВФ уже на такие трюки не ведутся. А это серьезный сигнал сразу для нескольких сторон.

«Во-первых, для инвесторов — не нужно вкладывать на Украину, раз даже МВФ не хочет иметь с ней дел. Во-вторых, для бюджета — денег не хватает, а дефицит чем-то надо покрывать. Ситуация очень плохая, но решения о приватизации земли либо через парламент, либо через решение конституционного суда в ближайшее время не будет. Все считают, что данный вопрос должен быть предметом всенародного референдума, но в более спокойной политической обстановке», — считает экс-депутат Рады.

С земельной реформой тоже не все прозрачно. Тот же Гройсман заявляет о том, что продавать и покупать землю смогут только украинцы.

«Но мы уже были свидетелями быстрой аферы, когда тот же Михаил Саакашвили получил гражданство. Тут еще будет приработок двоих. С одной стороны, Порошенко будет раздавать гражданство, с другой — Гройсман, который будет выделять землю гражданам США, которые вроде как стали украинцами. И разве нельзя взять паспорт украинца, какого-то пьяницу, оформить на него кредит или предприятие? А за этим будет стоять серьезный дядя. Формально украинец, но реально платит деньги другой человек. Так что все это от лукавого. Народ уже не верит стоящим у власти прохиндеям», — резюмирует Олейник.

Как писала Lenta.ru, в 2015 году Международный валютный фонд согласовал программу экономической помощи Украине на 17,5 миллиардов долларов. Она была рассчитана на четыре года, но выделение средств идет с задержками: Киев откровенно тормозит принятие необходимых реформ.