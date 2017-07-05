Госдума призовет другие страны осудить снос советских памятников в Польше — Володин

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Москва, 5 июля. Государственная дума России готовит постановление из-за принятия польским сеймом закона о сносе советских памятников, а также ведет переговоры с парламентами других государств относительно этого вопроса. Об этом сегодня заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам спикера, такое постановление в разработке. Он также отметил, что было бы верным решением объединить в этом постановлении поддержку и парламенты других государств.

«До начала будущей недели мы окончим переговоры с нашими коллегами из других парламентов, и постараемся найти форму и изложить в этом обращении», — подчеркнул Володин.

Напомним, польский сейм в конце июня проголосовал за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма в названиях зданий и объектов. Согласно тексту документа, предполагается снос советских памятников.