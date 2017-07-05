Мощный взрыв прогремел в Кабуле, погибли дети
Кабул, 5 июля. По сообщениям очевидцев, по крайней мере три человека погибли в результате мощного взрыва, прогремевшего в среду в одном из районов афганской столицы. Сообщается, что в результате взрыва погибли двое детей и женщина.
Как сообщает TOLO News, официальные власти на данный момент не подтверждают информации о погибших в результате взрыва — полиция Кабула сообщила о пяти раненых. По предварительной версии, взрыв в западной части города является терактом, однако на данный момент ни одна из действующих в Афганистане вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле.
Источники также сообщили о гибели при взрыве высокопоставленного офицера полиции, эта информация не подтверждена.
Senior police officer killed in Kabul explosionhttps://t.co/iBcuSt9rSq pic.twitter.com/01oshBeErh— Khaama Press (KP) (@khaama) July 4, 2017