Мощный взрыв прогремел в Кабуле, погибли дети

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Кабул, 5 июля. По сообщениям очевидцев, по крайней мере три человека погибли в результате мощного взрыва, прогремевшего в среду в одном из районов афганской столицы. Сообщается, что в результате взрыва погибли двое детей и женщина.

Как сообщает TOLO News, официальные власти на данный момент не подтверждают информации о погибших в результате взрыва — полиция Кабула сообщила о пяти раненых. По предварительной версии, взрыв в западной части города является терактом, однако на данный момент ни одна из действующих в Афганистане вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле.

Источники также сообщили о гибели при взрыве высокопоставленного офицера полиции, эта информация не подтверждена.