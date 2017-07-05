Ирак: курды задержали трех диверсантов ИГ в Киркуке

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Киркук, 5 июля. Курдские силы безопасности сумели вовремя арестовать троих террористов из международной группировки «Исламское государство»* (запрещено в России по решению Верховного суда), которые проникли в Киркук. Об этом сообщили представители командования полиции города в среду.

«Около часу ночи мы арестовали троих боевиков ИГИЛ*, проникших для совершения терактов в район Насир, — сообщил глава полиции Киркука бригадный генерал Сархад Кадир для агентства Rudaw. — Боевики были отправлены в суд по статье 4 по противодействию терроризму».

Как отметил Кадир, террористы ИГИЛ прибыли в Киркук из города Хавиджа, ранее они принимали участие в нападения на силы курдского ополчения «Пешмерга» в районе Киркука.

Как отмечает Rudaw, за три недели в Киркуке полицейские арестовали около 20 предполагаемых террористов ИГИЛ, захватили начиненную взрывчаткой машину и крупный склад оружия.

* Организация запрещена на территории РФ.