Госдума обратилась к Путину с просьбой разрешить киргизам ездить в РФ по национальным правам

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Москва, 5 июля. Государственная дума обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить гражданам Киргизии работать в сфере перевозок на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений.

С 1 июля в России действует запрет на управление транспортом на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении соответствующей предпринимательской деятельности.

В Госдуме отметили, что эта мера связана с недостаточным знанием русского языка иностранными водителями. Под этот закон попали и граждане Киргизии, однако депутаты заступились за них, обратившись к Путину с просьбой сделать для них исключение.

«Это положение предполагает хорошее знание гражданами Киргизской Республики русского языка, в том числе и изучение на нем правил дорожного движения», — отмечается в тексте просьбы к Путину.

Ранее стало известно, что водители, отключающие бортовые устройства с целью сэкономить, теперь не смогут уйти от ответственности в России.