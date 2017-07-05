Москвичей просят отказаться от поездок на метро в часы пик
Москва, 5 июля. Пассажиров московской подземки просят отказаться от использования метро в часы пик. Пока для воздействия на москвичей используются мягкие методы — размещение плакатов с указанием пиковой загрузки поездов. Об этом сообщил первый заместитель начальника столичной подземки по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
Пассажиров Московского метрополитена мотивируют сдвигать время поездки — пока при помощи мягких мер.
«Сейчас на станциях уже размещаются плакаты с указанием пиковой загрузки поездов с тем, чтобы пассажиры сами рассчитывали, когда именно им лучше поехать в подземке», — приводит слова Латыпова РИАМО.
Чиновник также отметил, что в некоторых метрополитенах мира предусмотрена повышенная плата за проезд в часы пик. В Лондоне это привело к снижению пассажиропотока, хотя в Пекине, например, не сработало.
«Мы думаем, как просить пассажиров в часы пик выезжать на 10 минут раньше или позже, чтобы снизить загруженность. Ищем способы, как донести информацию, что можно более комфортно доехать, оцениваем целесообразность такого информирования», — рассказал Латыпов.