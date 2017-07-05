Москвичей просят отказаться от поездок на метро в часы пик

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Москва, 5 июля. Пассажиров московской подземки просят отказаться от использования метро в часы пик. Пока для воздействия на москвичей используются мягкие методы — размещение плакатов с указанием пиковой загрузки поездов. Об этом сообщил первый заместитель начальника столичной подземки по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Пассажиров Московского метрополитена мотивируют сдвигать время поездки — пока при помощи мягких мер.

«Сейчас на станциях уже размещаются плакаты с указанием пиковой загрузки поездов с тем, чтобы пассажиры сами рассчитывали, когда именно им лучше поехать в подземке», — приводит слова Латыпова РИАМО.

Чиновник также отметил, что в некоторых метрополитенах мира предусмотрена повышенная плата за проезд в часы пик. В Лондоне это привело к снижению пассажиропотока, хотя в Пекине, например, не сработало.