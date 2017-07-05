Примкнувшая к ИГИЛ женщина из Британии просится из Сирии домой

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Ракка, 5 июля. Террористку «Исламского государства»* №1 Белую Вдову боевики «Халифата» не отпускают обратно в Лондон.

Британка Салли Джонс поменяла свое имя на Сакину Хуссейн, а сына переименовала в Хамзу. Женщина, являющаяся женой и матерью террориста, неоднократно выступала с призывами «взрывать и убивать неверных».

Салли Джонс в юности была панком, родила двух детей от разных мужчин, долгое время сидела на социальном пособии и злоупотребляла алкоголем. 47-летнюю женщину взял в жены мусульманин из британского города Бирмингема, после чего они с младшим сыном Салли бежали в сирийскую Ракку.

Женщина стала фотомоделью и блогером террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), а ее сын участвовал в казнях пленных курдов.

Сейчас Салли Джонс пытается вернуться на родину, однако игиловцы не отпускают ее в Британию. В Лондоне ее ожидает тюрьма.

* Организация запрещена на территории РФ.