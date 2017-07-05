Ирак и Вьетнам закупили российские танки Т-90С

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Москва, 5 июля. Сотрудники «Уралвагонзавода» заявляют, что российские танки пользуются спросом на мировом рынке вооружений.

Предприятие «Уралвагонзавод» опубликовало итоговый отчет, в котором указано, что корпорация намерена реализовать два контракта с иностранными заказчиками на поставку танков Т-90С/СК. В разделе военно-технического сотрудничества на текущий год отмечается, что заказчик «704» (Вьетнам) получит по контракту 64 российских танка. Заказчик «368» (Ирак) закупил у «УВЗ» 73 единицы боевой техники.

В отчете также сообщается, что «Уралвагонзавод» завершает подготовку контракта на поставку партии из 146 танков в Кувейт.