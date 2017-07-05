Макрон заявил о необходимости сохранить единство Сирии в борьбе против ИГ

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Париж, 5 июля. Французский президент Эмманюэль Макрон заверил в готовности содействовать достижению всеобъемлющего политического решения в Сирийской республике в рамках женевского процесса.

Так, в Елисейском дворце заявили, что Макрон в ходе встречи с координатором сирийского оппозиционного Высшего комитета по переговорам Риядом Хиджабом пообещал «лично содействовать достижению инклюзивного политического решения в рамках женевского процесса». Чтобы добиться деэскалации насилия и облегчить страдания сирийского народа, Макрон уже провел беседы по этому поводу с руководителями России и США, напомнили в администрации президента Франции.

Кроме того, Макрон и Хиджаб также подчеркнули необходимость бороться против «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*) и сохранять единство Сирии.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретится со своим французским коллегой «на полях» саммита G20 в Гамбурге.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.