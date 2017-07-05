Автомобиль протаранил толпу прохожих в штате Юта, есть жертвы

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Солт-Лейк-Сити, 5 июля. Минимум один человек погиб после наезда автомобиля на толпу прохожих в штате Юта.

Трагедия произошла в городе Солт-Лейк-Сити. Около шести часов вечера по местному времени автомобиль наехал на прохожих. В результате один человек погиб, пятеро получили ранения различной степени тяжести.

Как рассказали очевидцы, из машины, которая протаранила толпу, выбежала девушка и скрылась с места преступления. Они добавили, что за рулем она разговаривала по телефону, когда совершила наезд на людей. Правоохранители США ведут ее розыск.

Ранее сообщалось, что страшное дорожно-транспортное происшествие случилось в российском Воронеже. В результате столкновения легкового автомобиля с автобусом погиб один человек.