Ученые определили с точностью до 100 км местонахождение малайзийского Boeing MH370

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Канберра, 5 июля. Научные сотрудники из Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) практически уверены в том, что сумели рассчитать местонахождение пропавшего в 2014 году в Индийском океане малайзийского Boeing с точностью до 100 км. Об этом рассказал специалист Дэвид Гриффин.

Австралийские эксперты полагают, что лайнер находится в Индийском океане вблизи от так называемой «седьмой дуги».

Напомним, поиски в океане были завершены, но специалисты продолжают поисковую работу в лабораторных условиях при помощи технического моделирования.

Весной 2017 года эксперты CSIRO сообщили, что самолет находится в океане в районе 32-й — 36-й южных широт, на сегодняшний день они подсчитали точнее — 35-я широта, сообщает ТАСС.

«Мы определили достаточно небольшой район, который отвечает всем критериям поисков», — отметил Гриффин.

Напомним, пассажирский самолет малайзийской авиакомпании Boeing 777-200, следовавший рейсом Куала-Лумпур — Пекин, 8 марта 2014 года пропал с радаров спустя несколько часов после взлета. На борту судна находились 239 человек.