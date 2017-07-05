Москвичам покажут найденные при благоустройстве столицы древности

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Москва, 5 июля. Жителям столицы покажут найденные в ходе благоустройства города артефакты, экспозиция откроется в Музее Москвы департамента культуры 15 августа.

Москва отметит День археолога особой выставкой, на которой горожане смогут полюбоваться древностями, найденными во время проведения реконструкции улиц. Согласно информации, размещенной на официальном портале мэра и правительства Москвы, в экспозиции представят шахматный клад эпохи Ивана Грозного, а также артефакты периода неолита, которые были обнаружены у Китайгородской стены.

Также москвичи и гости города смогут увидеть предметы убранства кабака XVIII века и медные монеты с Бульварного кольца, пишет «Вечерняя Москва». Напомним, что ранее мэр столицы Сергей Собянин дал положительную оценку ходу реконструкции улиц города по программе «Моя улица».