Боевики ИГ из Пакистана уничтожены ударом афганских ВВС

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Кабул, 5 июля. По меньшей мере двое боевиков международной террористической группировки «Исламское государство»* были уничтожены в результате авиаудара афганской авиации на территории восточной провинции Нангархар. Очередной этап операции против сил ИГ* в Афганистане проходил в уезде Ачин.

Как сообщают представители элитного подразделения ВС Афганистана «Силаб», удары по ИГ наносились в районах Горгори, Дах Бала и Момандвах. Уничтоженные пакистанские боевики ИГИЛ*, по версии афганских военных, прибыли из территории Оракзай, находящихся под управлением агентства племенных территорий Пакистана.

Напомним, в настоящее время Афганистане проходит крупная военная операция против террористов «исламского эмирата Хорасан» — подразделения ИГИЛ в Афганистане. Несмотря на усилия афганских военных, террористы успешно распространились в ряде районов в восточной и северной части Афганистана.

* Организация запрещена на территории РФ.