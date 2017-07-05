Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Политика
Заседания подгрупп по Донбассу проходят в Минске — МИД Белоруссии
Весь мир
Боевики ИГ из Пакистана уничтожены ударом афганских ВВС
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Боевики ИГ из Пакистана уничтожены ударом афганских ВВС

    11:34  5 Июля 2017
    174

    Боевики ИГ из Пакистана уничтожены ударом афганских ВВС

    Кабул, 5 июля. По меньшей мере двое боевиков международной террористической группировки «Исламское государство»* были уничтожены в результате авиаудара афганской авиации на территории восточной провинции Нангархар. Очередной этап операции против сил ИГ* в Афганистане проходил в уезде Ачин.

    Как сообщают представители элитного подразделения ВС Афганистана «Силаб», удары по ИГ наносились в районах Горгори, Дах Бала и Момандвах. Уничтоженные пакистанские боевики ИГИЛ*, по версии афганских военных, прибыли из территории Оракзай, находящихся под управлением агентства племенных территорий Пакистана.

    Боевики ИГ из Пакистана уничтожены ударом афганских ВВС

    Напомним, в настоящее время Афганистане проходит крупная военная операция против террористов «исламского эмирата Хорасан» — подразделения ИГИЛ в Афганистане. Несмотря на усилия афганских военных, террористы успешно распространились в ряде районов в восточной и северной части Афганистана.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Песков рассказал о формате переговоров Путина и Трампа

        12:42 5 Июля 2017 63
        Читать
        12:01
        Сегодня

        Москвичей просят отказаться от поездок на метро в часы пик
        11:58
        Сегодня

        Госдума призовет другие страны осудить снос советских памятников в Польше — Володин
        11:44
        Сегодня

        Виновных в крушении MH17 в Донбассе будут судить в Нидерландах
        11:17
        Сегодня

        Посольство РФ в Киеве занимается судьбой задержанного на Украине Агеева
        10:13
        Сегодня

        Оппозиция Сирии настроена на расширение режима прекращения огня

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 2135

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1918

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        9009

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3269

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2518
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков: Рабочий диалог Путина с Трампом жизненно необходим для всего мира

        Песков: Рабочий диалог Путина с Трампом жизненно необходим для всего мира

        12:50   5 Июля 2017
        100
        Путин выразил соболезнования родным и близким Гранина

        Путин выразил соболезнования родным и близким Гранина

        12:42   5 Июля 2017
        61
        Сирия: 125 населенных пунктов в Идлибе и Хаме присоединились к режиму прекращения огня

        Сирия: 125 населенных пунктов в Идлибе и Хаме присоединились к режиму прекращения огня

        10:32   5 Июля 2017
        314
        США попались на масштабных поставках оружия террористам всего мира под видом диппочты

        США попались на масштабных поставках оружия террористам всего мира под видом диппочты

        8:36   5 Июля 2017
        2336