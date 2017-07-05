Все ранее задержанные самолеты с российскими туристами вылетели из Болгарии
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Москва, 5 июля. Все ранее задержанные рейсы авиакомпании Bulgaria air, которыми следовали российские туристы, отправлены в Москву и Петербург.
В болгарском Бургасе были задержаны девять рейсов компании Bulgaria Air, которые должны были следовать в Москву и Петербург. Одной из причин стала непогода в Москве. В аэропорту остались сотни туристов. Авиакомпания ввела дополнительные рейсы, а также искала емкости у других авиакомпаний для перевозки пассажиров.
К настоящему моменту все российские туристы отправились в Москву и Петербург, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Болгарии.
«Все, кто должен был, все улетели», — резюмировали в диппредставительстве.