Последняя надежда и крик души: жена Ярошенко прокомментировала его письмо Трампу

В Избранное

Москва, 5 июля. Супруга российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, Виктория считает его письмо американскому президенту США Дональду Трампу последней надеждой на возвращение домой и воссоединение с родными.

«Это письмо — последняя надежда, крик души, раз он решился обратиться непосредственно к президенту США. Просит или о помиловании, или о передаче по конвенции, обмене», — сообщила она ТАСС.

По словам Виктории Ярошенко, его семья надеется, что Трамп не оставит без внимания это письмо. Она также назвала главу США «самой сильной инстанцией».

Ранее газета «Известия» написала, что Ярошенко обратился к Трампу с просьбой о возвращении на родину. Его письмо было передано в Белый дом через российское посольство в Вашингтоне. С аналогичной просьбой о помиловании к американскому лидеру обратилась семья россиянина, приговоренного к 20 годам лишения свободы.