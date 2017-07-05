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Последняя надежда и крик души: жена Ярошенко прокомментировала его письмо Трампу
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    Последняя надежда и крик души: жена Ярошенко прокомментировала его письмо Трампу

    11:24  5 Июля 2017
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    Последняя надежда и крик души: жена Ярошенко прокомментировала его письмо Трампу

    Москва, 5 июля. Супруга российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, Виктория считает его письмо американскому президенту США Дональду Трампу последней надеждой на возвращение домой и воссоединение с родными.

    «Это письмо  — последняя надежда, крик души, раз он решился обратиться непосредственно к президенту США. Просит или о помиловании, или о передаче по конвенции, обмене»,  — сообщила она ТАСС.

    По словам Виктории Ярошенко, его семья надеется, что Трамп не оставит без внимания это письмо. Она также назвала главу США «самой сильной инстанцией».

    Последняя надежда и крик души: жена Ярошенко прокомментировала его письмо Трампу

    Ранее газета «Известия» написала, что Ярошенко обратился к Трампу с просьбой о возвращении на родину. Его письмо было передано в Белый дом через российское посольство в Вашингтоне. С аналогичной просьбой о помиловании к американскому лидеру обратилась семья россиянина, приговоренного к 20 годам лишения свободы.

    Автор: Борис Любимов
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