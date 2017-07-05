Стали известны имена погибшего и выжившего при жесткой посадке вертолета в Бурятии

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Улан-Удэ, 5 июля. В результате жесткой посадки вертолета Bell-206 в Окинском районе Бурятии скончался один из двух человек, находившихся на борту воздушного судна.

Федеральному агентству новостей стали известны имена погибшего и выжившего. От полученных травм скончался Андрей Ц. Второй мужчина — Евгений Л. 1972 года рождения выжил и даже отказался от госпитализации.

В настоящее время устанавливается, кто из них был за штурвалом вертолета.