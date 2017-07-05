Россия заключит контракт на поставку С-400 «Триумф» в Индию до конца 2017-го

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Москва, 5 июля. Россия и Индия рассчитывают подписать контракт на поставку ПВО-ПРО С-400 «Триумф» в 2017 году. Об этом сообщил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Презентация С-400 для Индии прошла в апреле. На данный момент ведутся консультации.

«То есть идет целенаправленная работа для подготовки индийской стороны к контрактным переговорам. Прорабатывается вся программа в рамках технических требований индийской стороны. Постараемся подписать в этом году», — рассказал Михеев.

Стороны ожидают начала поставок через два-три года после заключения контракта.