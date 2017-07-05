Жительница Тюмени пойдет под суд из-за отказа лечить ВИЧ у дочери

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Тюмень, 5 июля. В суде рассмотрят уголовное дело против жительницы Тюмени, которая отказалась лечить ВИЧ у двухлетней дочки, из-за чего девочка умерла, сообщили в прокуратуре центрального округа Тюмени.

Как рассказали следователи, жительница Тюмени сама болела ВИЧ и передала болезнь ребенку, которого родила в 2014 году. Однако женщина отказалась от обследования малыша и какого-либо лечения. Врачи предупреждали ее о серьезных рисках. Однако мать даже кормила ребенка грудью, только увеличивая риск заражения девочки. В результате малышка умерла.

Если жительницу Тюмени признают виновной, ей грозит два года колонии по статье «Причинение смерти по неосторожности», передает «Подмосковье 360».

Ранее сообщалось, что житель поселка Усть-Абакан выстрелил в ребенка, отказавшегося убирать мусор рядом с его домом.