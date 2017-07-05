Volvo к 2019 году полностью перейдет на электрокары

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Гетеборг, 5 июля. Шведский концерн Volvo откажется от производства топливных автомобилей после 2019 года и перейдет на электрокары или гибриды, а старые модели будут обновлены, сообщает Motoring Research.

Конец эпохи двигателей внутреннего сгорания на заводах Volvo наступит в 2019 году – шведские инженеры взяли курс на электрокары и гибридные модели. Известно, что некоторые модели прошлых лет и вовсе сойдут с конвейра, а остальным дадут бестопливные силовые агрегаты.

По словам исполнительного директора компании Хакана Самуэльссона, покупатели требуют электрифицированные авто, поэтому концерн идет навстречу своим клиентам. По оценке маркетологов Volvo, им удастся реализовать около миллиона электрокаров уже к 2025 году.