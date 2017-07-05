Володин отметил неординарный стиль и авторитет Гранина

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Москва, 5 июля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью писателя Даниила Гранина. Председатель ГД отметил, что великий прозаик обладал неординарным стилем и авторитетным мнением.

«Российская и мировая культура понесли огромную утрату. Ушел из жизни Даниил Александрович Гранин, великий прозаик и публицист, участник Великой Отечественной войны. Его талант и неординарный стиль снискали ему любовь и искреннее признание читателей», — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

Спикер выразил уверенность, что светлая память о российском писателе останется в сердцах его соотечественников. По словам Володина, произведения Гранина стали классикой и «всегда были наполнены участием в судьбе нашей страны, ее народа».

Писатель и почетный гражданин Санкт-Петербурга Даниил Гранин скончался на 99-м году жизни. Несколько дней назад его поместили в реанимационное отделение и подключили к аппарату ИВЛ. Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что Георгий Полтавченко отдал поручение Смольному принять участие в подготовке церемонии прощания с Граниным.