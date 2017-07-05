Пожар на свалке стал причиной крупной автокатастрофы в Европе

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София, 5 июля. На автомагистрали «Тракия», связывающей столицу Болгарии Софию с черноморскими курортами, возле города Ихтиман утром 5 июля произошла крупная автомобильная авария. Столкнулись 40 автомобилей, в том числе как минимум три большегрузных грузовика, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) из Софии.

Сообщается о 10 раненых, состояние двоих из них тяжелое. До сих пор несколько человек остаются блокированными в своих машинах.

Причиной массового столкновения автомобилей стал пожар, вспыхнувший в находящемся возле магистрали мусорном депо. К задымлению от пожара добавился и утренний туман, что сделало видимость практически нулевой.

В настоящее время все пострадавшие эвакуированы в больницу, на месте находятся медики, сотрудники гражданской защиты, полиции и жандармерии.

Проверяется информация о наличии среди пострадавших граждан Российской Федерации.